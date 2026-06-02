IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'ortopedico mefistofelico Il mefistofelico Allegri non sembra la persona più adatta a curare la frattura nello spogliatoio...

La verità vera è che nessuno è contento che venga Massimiliano Allegri al Napoli, eccetto (ovviamente) Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis. Non lo sono neppure quelli che ora elogiano questa scelta, non so se ad arte oppure no (anche questo va messo in conto in un mondo pieno zeppo di invidie, gelosie e scaramanzie). Ora, la questione è molto semplice: Antonio Conte se n'è andato non per astruse ragioni di "compattezza ambientale", ma perché aveva lo "spogliatoio" contro (le dichiarazioni stizzite di Stellini lo confermano) e il mefistofelico Allegri non sembra la persona più adatta a curare una tale frattura.