Tragico incidente a Sorrento: muore 65enne, ferito 20enne Viaggiavano in sella ad uno scooter che si è scontrato con un’auto

Una 65enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Sorrento nel quale è rimasto ferito anche un 20enne. La tragedia si è consumata in nottata in Penisola Sorrentina.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Sorrento sono intervenuti in via degli Aranci per un incidente stradale mortale. Per cause in corso di accertamento, uno scooter è finito contro un’auto in marcia.

La passeggera, una donna di 65 anni, è morta sul colpo, il conducente (un giovane di 20 anni) è stato portato in ospedale a Sorrento dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati per consentire tutti i rilievi. Illeso l’automobilista rimasto coinvolto nell'incidente.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Sorrento per provare a chiarire la dinamica del tragico incidente che è costato la vita alla donna.