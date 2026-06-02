Portici: nuovo incarico importante per Noemi Pintus Responsabile zonale dei circoli dell’ambiente e della cultura rurale

Nuovo incarico per Noemi Pintus, nominata responsabile zonale dei circoli dell’ambiente e della cultura rurale per il territorio del comune di Portici, in provincia di Napoli.

Una designazione che premia il lungo e costante impegno profuso negli anni a favore della tutela dell’ambiente, della salvaguardia degli animali e della promozione di una maggiore sensibilità ecologica.

Da sempre impegnata in prima linea su queste tematiche, Pintus si è storicamente spesa sul territorio per sostenere iniziative, campagne e attività finalizzate alla difesa del patrimonio naturale e al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Un percorso caratterizzato da passione, partecipazione e attenzione verso le problematiche ambientali che interessano il comprensorio vesuviano. Con la sua nomina prende avvio anche il percorso dei Circoli dell’Ambiente e della cultura rurale a Portici.

La neo responsabile zonale ha spiegato che l’obiettivo sarà quello di dare vita a uno spazio di partecipazione aperto ai cittadini e a quanti condividano la necessità di promuovere una nuova cultura del rispetto ambientale.

"Intendiamo creare, dietro il simbolo del Circolo dell’Ambiente e della Cultura Rurale, un’aggregazione libera da condizionamenti di sorta, capace di incidere sulle dinamiche territoriali e di promuovere iniziative utili alla crescita della coscienza ambientale della comunità".

La prima attività di sensibilizzazione sposata da Noemi Pintus riguarda una storica battaglia dei Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale: la promozione delle doggy bag presso i ristoratori e gli operatori della somministrazione alimentare, anche alla luce di quanto emerso durante le recenti manifestazioni svoltesi sul lungomare cittadino.

"Le lamentele espresse dai cittadini sui social network e quelle raccolte direttamente sul territorio, accompagnate da numerose fotografie che documentano criticità ambientali e accumuli di rifiuti, certificano la necessità di una maggiore attenzione verso il decoro e la tutela dell’ambiente. Anche attraverso uno strumento semplice come la doggy bag, i ristoratori possono contribuire a contenere gli sprechi alimentari e a favorire comportamenti più rispettosi dell’ambiente".

Alla nomina sono giunte le congratulazioni del presidente nazionale dei Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale, Alfonso Maria Fimiani.

"Rivolgo a Noemi Pintus le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Accogliamo lei e le sue idee all’interno di una famiglia che ha scelto la strada dell’ecologismo pragmatico, fondato sull’ascolto dei territori, sulla partecipazione dei cittadini e sulla ricerca di soluzioni efficaci per la tutela dell’ambiente e della cultura rurale".