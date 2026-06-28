Napoli, controlli al Vomero zona movida: in manette coppia di insospettabili Controlli al Vomero: arrestati attesa di giudizio una coppia di incensurati

I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, insieme alla Polizia Locale, nella serata di ieri hanno setacciato tutte le vie della movida nel quartiere collinare del capoluogo partenopeo.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 79 persone identificate, 7 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga. Denunciato anche un 36enne sorpreso ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore.

Controlli al Vomero: una coppia in manette

Effettuati anche controlli alla circolazione stradale. Ad essere attenzione sono le arterie principali della vita notturna in particolare Via Cilea e Piazza Vanvitelli. Saranno 30 le sanzioni al codice della strada elevate.

Nel corso della notte sono finite in manette 2 persone: una famiglia di incensurati ed insospettabili. Un uomo, 41enne, e sua moglie, 42 enne, in auto in compagnia del figlio. I carabinieri hanno notato un movimento sospetto, che coinvolgeva un altro uomo con cui hanno effettuato uno scambio. Messi sulle tracce della coppia, i carabinieri hanno fermato l’auto nei pressi di Piazzetta Totò.

Dalla perquisizione sono stati trovati 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per essere venduta. La droga era nascosta in una busta tra le gambe della donna. Nel borsello dell’uomo mille e 525 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Arrestati, sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.