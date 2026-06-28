Tragico schianto in via Stadera: muore un anziano Incidente all'alba in via Stadera

Il bilancio delle vittime della strada a Napoli si aggrava con una nuova tragedia consumatasi all'alba di oggi. Un drammatico incidente stradale in via Stadera, l'arteria di collegamento tra Casoria e il capoluogo campano, è costato la vita a un automobilista di 72 anni.

Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 del mattino, trasformando la prima mattinata della domenica in un dramma.

La dinamica dell'impatto

Secondo le primissime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, la vittima si trovava alla guida di una Fiat 600 e stava percorrendo la strada in direzione Napoli. All’altezza del civico 62, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto il violento scontro con una Fiat Panda, condotta da un giovane di 19 anni.

L'impatto è stato particolarmente violento. Stando alle prime ipotesi investigative, la Fiat 600 sarebbe stata colpita sulla fiancata sinistra dalla parte anteriore della Panda, probabilmente mentre era impegnata in una manovra di inversione di marcia.

I soccorsi e i rilievi

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno fatto il possibile per rianimare il conducente della Fiat 600, ma l'impatto si è rivelato fatale e per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Il diciannovenne alla guida dell'altro veicolo è stato invece assistito dal personale medico; le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione.

I rilievi tecnici per determinare con esattezza le responsabilità e la dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale. Per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico lungo via Stadera ha subìto pesanti rallentamenti per diverse ore.

L'episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla sicurezza stradale in una delle arterie storicamente più trafficate e nevralgiche della periferia napoletana.