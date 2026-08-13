Badiashile, è fatta per il prestito! Here We Go: in arrivo al Napoli

Tutto fatto per Benoit Badiashile al Napoli: il difensore centrale del Chelsea arriverà attraverso un'operazione di prestito a 3 milioni di euro. Fissata anche una clausola per il diritto di riscatto a 27 milioni. Una trattativa che porta all'ombra del Vesuvio il difensore classe 2001, fornendo una soluzione ulteriore a mister Allegri per il reparto.
Gli infortuni di Buongiorno, Beukema e da ultimo Marianucci, infatti, hanno reso necessario un intervento sul mercato per il direttore sportivo, Giovanni Manna. Il calciatore francese dovrebbe svolgere le visite mediche insieme a Costantino Favasuli. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE.
Badiashile arriva al Napoli: le ultime da Fabrizio Romano
Di seguito quanto scritto dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano:
Il Napoli ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Benoit Badiashile dal Chelsea, Here We Go! Accordo verbale tra i due club: 3 milioni di euro per il prestito, 1 milione di euro di bonus e clausola di riscatto a 27 milioni di euro, stipendio già coperto. Un nuovo difensore centrale in arrivo per Massimiliano Allegri.