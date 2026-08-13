SSC Napoli, nuovi contatti con l'Arsenal per Gabriel Jesus: cosa manca?

Il Napoli avanza per Gabriel Jesus, ma mancano ancora dettagli per chiudere la trattativa

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Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per chiudere alcuni colpi in entrata in casa Napoli. In particolare, dopo la cessione di Lukaku, si lavora per un acquisto nel reparto offensivo

Napoli.  

Ufficializzata la cessione di Romelu Lukaku, il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per individuare il sostituto a Rasmus Hojlund e valutare profili in attacco che possano completare la rosa azzurra. Il nome di Gabriel Jesus è uno di quelli che ha assunto maggiore concretezza nel corso di questi giorni. 

A confermarlo è l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo il quale ci sono stati recenti contatti tra il club partenopeo e l'Arsenal proprio sul centravanti. L'operazione si strutturerebbe sulla base di un acquisto a titolo definitivo, portando stabilmente in rosa l'attaccante brasiliano classe '97. 

Gabriel Jesus-Napoli: cosa manca per chiudere l'affare?

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli deve ancora raggiungere l'intesa definitiva con il calciatore ed il suo entourage. A parte questo, presupposto base per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sarebbe quello di liberare ulteriore spazio nel reparto. 

La cessione di Lorenzo Lucca, quindi, sembrerebbe ancora un tema sul tavolo. 

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