SSC Napoli, nuovi contatti con l'Arsenal per Gabriel Jesus: cosa manca? Il Napoli avanza per Gabriel Jesus, ma mancano ancora dettagli per chiudere la trattativa

Ufficializzata la cessione di Romelu Lukaku, il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per individuare il sostituto a Rasmus Hojlund e valutare profili in attacco che possano completare la rosa azzurra. Il nome di Gabriel Jesus è uno di quelli che ha assunto maggiore concretezza nel corso di questi giorni.

A confermarlo è l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo il quale ci sono stati recenti contatti tra il club partenopeo e l'Arsenal proprio sul centravanti. L'operazione si strutturerebbe sulla base di un acquisto a titolo definitivo, portando stabilmente in rosa l'attaccante brasiliano classe '97.

Gabriel Jesus-Napoli: cosa manca per chiudere l'affare?

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli deve ancora raggiungere l'intesa definitiva con il calciatore ed il suo entourage. A parte questo, presupposto base per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sarebbe quello di liberare ulteriore spazio nel reparto.

La cessione di Lorenzo Lucca, quindi, sembrerebbe ancora un tema sul tavolo.