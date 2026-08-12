UFFICIALE: Lukaku al Fenerbache. Il Napoli lo ringrazia Video celebrativo sulla pagina social: "Grazie per ogni pallone difeso"

È arrivata l'ufficialità attraverso i canali del club: la SSC Napoli ha ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü. Si chiude così, dopo due stagioni intense e ricche di emozioni, l'avventura partenopea dell'attaccante belga.

L'impatto e i momenti simbolo

L'avventura di "Big Rom" all'ombra del Vesuvio era iniziata sotto i migliori auspici il 31 agosto 2024. Al suo esordio assoluto con la maglia azzurra, Lukaku era subito andato a segno nel match casalingo contro il Parma, avviando la rimonta che aveva infiammato il pubblico del Maradona.

In totale, l'attaccante ha collezionato 45 presenze e 14 reti con la maglia del Napoli. Tra tutti i gol realizzati, uno in particolare rimarrà scolpito nella memoria dei tifosi: la rete contro il Cagliari, siglata al termine di una poderosa e inarrestabile progressione solitaria, decisiva per la conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Il suo palmarès con il club si chiude con due trofei conquistati:

1 Campionato Italiano

1 Supercoppa Italiana

Il tributo del club

Sui canali social la società ha voluto salutare il centravanti belga con toni affettuosi. Sulla pagina Facebook ufficiale, a corredo di un video celebrativo con i suoi momenti migliori, il Napoli ha dedicato a Lukaku un ultimo, sentito ringraziamento:

"Per ogni pallone difeso, per ogni gol segnato. Grazie Romelu!"

Si chiude una pagina importante per l'attacco azzurro. Per Lukaku si aprono ora le porte del calcio turco, pronti ad accogliere la sua fisicità e il suo fiuto del gol nella nuova esperienza con la maglia del Fenerbahçe. I