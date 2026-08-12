Terra dei fuochi: ancora un sequestro della polizia locale Scoperta una discarica abusiva di rifiuti speciali

La polizia locale della città di Afragola guidtata dal colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della terra dei fuochi istituita presso la prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo vice prefetto Ciro Silvestro, ha effettuato una ispezione in un lotto di terreno di circa 10000 mq, ad Afragola.

Sul posto, nei pressi del centro abitato, gli agenti hanno stato accertato che il terreno è stato adibito a discarica di rifiuti speciali e non pericolosi consistenti in numerosi bidoni di pittura poggiati sul suolo, scarti di calce, scarti di materiale edile calcinacci poggiati al suolo, frigoriferi abbandonati, lamiere, guaina bituminosa poggiata sul suolo, lastre di vetro rotte, roulotte e numerosi veicoli abbandonati e dismessi.

Dall’ispezione è emerso che la zona si presentava in uno stato di totale abbandono e forte degrado, sono state rilevate presunte irregolarità sotto il profilo edilizio per la presenza di alcune baracche in ferro e lamiere, un manufatto, alcuni container, ed una parte del pavimento cementata in assenza di alcun titolo abilitativo.

Il dato allarmante che il lotto di terreno adibito a discarica è posto a pochi passi dalle abitazioni. E’ da accertare anche se il terreno è stato inquinato o meno a seguito dei rifiuti speciali sversati. Per l’assenza di autorizzazioni ambientali ed edilizie il lotto di terreno è stato posto sotto sequestro di polizia giudiziara ed il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.