Soccavo: rubano in un appartamento ma vengono scoperti e arrestati L'intervento rapido della polizia

La polizia ha arrestato un 36enne e un 33enne, entrambi con precedenti per furto aggravato in abitazione.

Gli agenti dei commissariati Pianura e Posillipo, sono intervenuti in via dell’Epomeo per la segnalazione di un furto in atto all’interno di un appartamento.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a raggiungere ed a bloccare i due che, accortisi della presenza dei poliziotti, stavano tentando di darsi alla fuga attraverso le scale dello stabile, trovandoli in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati gli agenti hanno constatato che il nottolino della porta d’ingresso dell’appartamento era stato ostruito e, grazie all’ausilio di personale dei vigili del fuoco, sono riusciti ad entrare nell’abitazione dove hanno riscontrato che tutti gli ambienti erano stati messi a soqquadro.