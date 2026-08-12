Porta Nolana: sorpreso a cedere droga mentre è agli arresti domiciliari La polizia arresta un 21enne

La polizia ha arrestato un 21enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo che, attraverso l’utilizzo di un paniere calato da una finestra della propria abitazione, ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno sorpreso il prevenuto che è stato trovato in possesso di 60 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 11 grammi, una bilancia elettronica, una pistola a tamburo calibro 357 Magnum completa di 6 cartucce, risultata provento di furto, e 810 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.