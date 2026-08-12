Campi Flegrei, Buonajuto: "Superare battaglie di partito, serve legge speciale" "Solidarietà al sindaco Manzoni e a tutti i sindaci e cittadini dell’area flegrea"

"Desidero esprimere la mia più profonda vicinanza e la totale solidarietà al sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, oggetto di ripetuti attacchi strumentali, e a tutti i sindaci e cittadini dell’area flegrea che in queste ore sta vivendo uno dei momenti più complessi e delicati dal 2024 a oggi.

I sindaci rappresentano il primo e più immediato presidio per la cittadinanza, la trincea istituzionale che affronta direttamente i problemi della gente, e per questo non possono in alcun modo essere lasciati soli. La Regione Campania è al loro fianco e sta mettendo in campo tutto il supporto e le risorse possibili per dare risposte concrete alla popolazione".

Lo dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale della Campania e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali.

"In una fase così difficile, tuttavia, è fondamentale che la politica faccia un salto di qualità, dobbiamo superare le divisioni e le battaglie di partito per concentrarci esclusivamente sull’aiuto ai cittadini. Serve abbandonare una volta per tutte il dibattito strumentale sullo Stato di emergenza, che rischia di trasformarsi nell'ennesimo scontro politico sulla pelle dei cittadini. Il sindaco di Pozzuoli e il presidente della Regione hanno già tracciato la strada corretta da percorrere, ed è quella di una Legge Speciale per i Campi Flegrei.

Abbiamo bisogno di una norma chiara e strutturata, capace di cristallizzare le regole, le procedure e gli interventi per ogni evento bradismico che dovesse ripetersi in futuro, garantendo tempi certi ed eliminando le ambiguità. Stare al fianco della comunità flegrea significa anche proteggere il suo tessuto economico e sociale.

Parliamo di commercianti, artigiani, professionisti e famiglie che stanno affrontando criticità enormi, dal dramma degli sfollati alla necessità di fermare le intollerabili speculazioni sul prezzo degli affitti, al contrasto di fenomeni odiosi come lo sciacallaggio.

Dalle risposte sui servizi essenziali fino agli indennizzi per le attività produttive, serve un fronte compatto tra tutti gli attori in campo chiamati a fare la propria parte. Soltanto con l'unità d'intenti e senza bandiere di parte riusciremo a difendere la dignità, l'economia e il futuro di Pozzuoli e di tutta l'area flegrea", conclude Buonajuto.