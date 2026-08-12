Naruto é arrivato anche a Giugliano: carabinieri arrestano coppia di pusher Dopo 24 ore dal rinvenimento di Capodimonte ecco lo stesso panetto di hashish

Gli “anime” sono in città. Non stiamo parlando di eventi dedicati ai manga o alla cultura pop. Non ci stiamo riferendo neanche al Comicon Napoli che si è tenuto qualche mese fa alla Mostra d’Oltremare che quest’anno ha registrato il record di ben 183mila visitatori provenienti da tutto il mondo. Segno tangibile che questo mondo attrae tantissime persone.



Parliamo di droga, di una partita di hashish alla moda che sta percorrendo decine di chilometri e che ha tagliato in due la provincia partenopea.

Dopo neanche 24 ore dal primo rinvenimento avvenuto nella zona bene di Napoli (*a margine il comunicato di ieri) i carabinieri trovano un altro panetto manga pronto per essere preparato e venduto al dettaglio.



Siamo a Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. I carabinieri della locale stazione preparano un blitz ad hoc all’interno di una struttura.

L’irruzione avviene in pochi secondi e la coppia presente nell’appartamento non ha il tempo di prendere alcuna contromisura.

I due sono conviventi. Lui ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine mentre lei è una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani.

La perquisizione permette di trovare e sequestrare 12 dosi di cocaina ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65.

In casa anche il panetto brandizzato di 50 grammi con sopra l’etichetta "Akatsuki Hash", il nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto nella lavatrice. Le indagini proseguono mentre la coppia è stata arrestata.