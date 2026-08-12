IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un velo pietoso Mercato che non decolla e il caso Gutierrez resta ancora un mistero

Checché ne dicano i difensori a spada tratta di Giovanni Manna, il Napoli dopo 43 giorni di calciomercato e con 22 ancora da vivere palpitantemente (si fa per dire), non ha comprato ancora nessuno e nemmeno si è disfatto dei tanti che il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole più trovarsi sul groppone alla fine della sessione estiva di compravendite. Le questioni Lukaku e Lang sono al punto in cui erano all'inizio di tutto e le chiacchiere che si facevano si continuano a fare. A due terzi del percorso di lavoro, se questa è programmazione ed efficienza ditemi cosa è per entrambe il loro esatto contrario. E stendo - per ora - un velo pietoso su Miguel Gutierrez.