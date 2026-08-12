Fiato sospeso nella notte per le sorti un giovane: poi un sospiro di sollievo E' successo negli scavi archeologici di Ercolano

Fiato sospeso nella notte per le sorti un giovane. L'uomo un 34enne, ha tenuto con il fiato sospeso i carabinieri, per circa quattro ore.

Minacciava di suicidarsi negli scavi archeologici di Ercolano, in bilico da un'altezza di 30 metri. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale tenenza e anche i negoziatori che, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a convincere l' uomo a desistere.

La notizia è stata diffusa dall'Ansa. A causa del grave stato d'agitazione psicofisica il 118 ha deciso di trasportare il 34enne all'ospedale "Maresca" di Torre del Greco dove si trova tutt'ora per accertamenti.