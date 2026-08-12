Incendio a San Giuseppe Vesuviano: risultati monitoraggio diossine

I primi risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi, effettuato con un campionatore ad alto volume posizionato nei pressi del centro di raccolta di rifiuti urbani in località Vasca al Pianillo nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Na), restituiscono una sommatoria di concentrazioni pari a 0,024 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).
I risultati sono riferiti al primo ciclo di campionamento svolto in data 10-11 agosto. Il valore misurato è inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (fonte: Lai, Germania).
Il monitoraggio è stato avviato a seguito dell’incendio divampato lo scorso 9 agosto (si rimanda al precedente comunicato). Aggiornamenti sugli accertamenti in corso verranno pubblicati sul sito arpacampania.it.