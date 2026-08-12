Juve Stabia, divieto di trasferta dopo i disordini dello scorso 6 agosto Imposto il veto fino al 14 ottobre in seguito agli scontri al termine del match con la Cavese

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il Ministero dell’Interno, con Decreto Ufficiale n. 555/ONMS-CNIMS/2026, a seguito dei disordini verificatisi al termine della gara Cavese-Juve Stabia del 6 agosto 2026, ha disposto, fino al 14 ottobre 2026, la chiusura del settore ospiti in occasione delle trasferte della Juve Stabia e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli per le gare di Frosinone, Palermo, Genova contro la Sampdoria, Vicenza e Chiavari contro la Virtus Entella. Come si legge dalle note del Ministero il provvedimento è stato adottato in relazione agli episodi verificatisi durante il rientro da Cava de’ Tirreni, quando alcuni sostenitori, lungo l’autostrada A3, nel territorio del Comune di Pagani, si sono fermati lanciando materiale pirotecnico verso delle abitazioni adiacenti, e intonando cori ingiuriosi e ostili nei confronti della tifoseria della Paganese. La S.S. Juve Stabia 1907 prendendo atto delle decisioni ministeriali che colpiscono l’intera collettività del nostro appassionato popolo di supporter nelle gare in trasferta fino al 14 ottobre 2026, conferma il proprio sostegno rispetto alle normative applicate dalle Forze dell’Ordine e prende le distanze da uno sparuto gruppo di facinorosi che si è reso protagonista di ciò che è stato segnalato nel Decreto Ufficiale n.555/ONMS-CNIMS/2026. La società si riserva anche la possibilità di poter richiedere, agli enti preposti, la rivalutazione della misura restrittiva a tutela dei tifosi fidelizzati, per la partecipazione alle prossime trasferte del nostro club.