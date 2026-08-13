IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Qualcuno rispondesse Infortuni a raffica in difesa e dubbi di mercato, perché non richiamare Juan Jesus?

Si dice sempre più insistentemente che l'Udinese sta pensando a Juan Jesus. Mi chiedo perché non lo faccia il Napoli. Con Buongiorno e Beukema fuori dai giochi già da un po' e ancora per un po', Marianucci appena infortunatosi per 2-3 mesi e, soprattutto, il presunto non gradimento da parte di Allegri di Rafa Marin, perché non richiamare chi ha dato più volte prove di affidabilità, conoscenza dell'ambiente, amore incondizionato per la maglia?

So che la mia domanda cadrà nel vuoto, anche se sarebbe giusto che qualcuno, tra presidente, amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore, a questo banale quesito, rispondesse.