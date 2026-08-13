Arenaccia: fugge all’alt ma viene raggiunto e arrestato Lo scooter su cui viaggiava è risultato essere provento di furto

La polizia ha arrestato un 23enne, per fuga pericolosa e danneggiamento dei beni della pubblica amministrazione. Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arenaccia, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Alessio Mazzocchi e dopo aver impattato contro la volante, è stato bloccato dagli operatori.

I poliziotti hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava l'uomo è risultato essere provento di furto.