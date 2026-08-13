Sant’Antonio Abate sfiora il colpaccio: centrato 5+1 da 300mila euro

Nessun "6" centrato al concorso SuperEnalotto - SuperStar numero 129 di oggi, ma due "5+1" per una quota unitaria di 298.087,96 euro ciascuno.
I numeri estratti sono: 2, 7, 16, 29, 57, 84, numero Jolly 18 e numero Superstar 1.
UNA VINCITA A SANT'ANTONIO ABATE, IN PROVINCIA DI NAPOLI
Le vincite dei due "5+1" sono avvenute rispettivamente online e a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli.
IL JACKPOT SALE A 209,1 MILIONI DI EURO
Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti "6" è di 209,1 milioni di euro.