Violenza a Napoli, Ferlito: "Senza sicurezza non c'è futuro" Per il Partito Liberaldemocratico la sicurezza è il primo diritto dei cittadini

"Gli ultimi gravissimi episodi di cronaca, culminati con una sparatoria nel cuore di Montesanto e il ritrovamento di un'arma da guerra in pieno centro cittadino, impongono una riflessione seria e un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni.

Non possiamo accettare che si possa modificare le proprie abitudini o rinunciare a vivere liberamente alcuni luoghi della città".

Per il Partito Liberaldemocratico la sicurezza è il primo diritto dei cittadini ed è la condizione indispensabile per poter lavorare, fare impresa, investire, vivere gli spazi pubblici e costruire il futuro di Napoli. Una città moderna non si misura soltanto dalle opere pubbliche o dai flussi turistici, ma anche dalla capacità di garantire ordine, legalità e sicurezza.

"Al sindaco Gaetano Manfredi - scrive il segretario provinciale di Napoli Alfio Ferlito - chiediamo di assumersi fino in fondo le responsabilità che competono all'amministrazione comunale.

La presenza della polizia locale nelle strade appare oggi insufficiente rispetto alle esigenze di una grande città metropolitana. Serve una profonda riorganizzazione del Corpo, capace di garantire un impiego più efficiente del personale, una maggiore presenza operativa sul territorio e un presidio stabile anche nelle ore serali e notturne.

Accanto a questo, il comune deve accelerare sulla riscossione delle imposte, dei tributi e delle altre entrate proprie. Una riscossione più efficace significa reperire risorse da destinare ai servizi essenziali e, in particolare, alla sicurezza urbana.

Il cittadino onesto che paga regolarmente imposte e tributi non può essere penalizzato due volte: prima dall'evasione di chi non contribuisce ai servizi pubblici e poi dall'insicurezza che deriva anche dalla carenza di risorse disponibili per garantire un efficace controllo del territorio.

Ogni euro recuperato dall'evasione deve tradursi in un investimento per la sicurezza: più Polizia Locale nelle strade, sistemi di videosorveglianza moderni, tecnologie di controllo da remoto e strumenti capaci di prevenire il degrado e rafforzare la presenza delle istituzioni.

Al Prefetto Michele Di Bari e al questore Maurizio Agricola chiediamo un ulteriore rafforzamento del dispositivo di sicurezza, incrementando la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e valutando ogni soluzione organizzativa che consenta di destinare un maggior numero di operatori ai servizi esterni, soprattutto nelle ore serali e notturne e nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni criminali.

La sicurezza non appartiene alla destra o alla sinistra. Appartiene ai cittadini. Per questo chiediamo a tutte le istituzioni, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze, di fare della sicurezza la prima grande priorità dell'azione pubblica. La sicurezza non è un costo, ma il primo investimento che una città moderna deve compiere".