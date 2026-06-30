Futuro Conte: offerta da venti milioni dall' Arabia Ancora in ballo per l' ex tecnico del Napoli l' ipotesi Nazionale

Il futuro di Antonio Conte è di nuovo il tormentone più caldo del calciomercato dei tecnici. Dopo aver salutato Napoli – portando in dote alla bacheca azzurra uno scudetto e una Supercoppa italiana – l'allenatore leccese si trova a un passaggio cruciale della sua carriera. Se da un lato resiste la suggestione romantica e prestigiosa di un ritorno sulla panchina della Nazionale, dall'altro l'eco dei milioni della Saudi Pro League si fa sempre più insistente.

L'assalto dell'Al-Ittihad: 20 milioni a stagione

La tentazione più forte, almeno dal punto di vista economico, arriva dall'estero. L'Al-Ittihad è pronto a fare sul serio. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il club di Gedda ha messo nel mirino il tecnico italiano per sostituire Sergio Conceição, il cui rapporto con la società si è interrotto a inizio giugno.

Le cifre sul piatto sono da capogiro: si parla di un'offerta da circa 20 milioni di euro a stagione. Dopo un deludente quinto posto in campionato – e un distacco abissale di 31 punti dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo – il CEO del club saudita, Domingos Oliveira, vede in Conte l'uomo della provvidenza. Il profilo ideale, per carisma e attitudine, a cui affidare la ricostruzione di un instant team vincente.

La priorità resta l'Italia (ma c'è un'incognita)

Nonostante il pressing arabo, al momento non sono ancora state formalizzate offerte ufficiali. Conte aspetta, e guarda con estrema attenzione a ciò che accade in via Allegri. Nella mente del tecnico, la Nazionale ha la priorità assoluta. Se dovesse arrivare una chiamata diretta dalla Federazione, e in particolare da Giovanni Malagò, l'ex CT non avrebbe dubbi nell'accettare l'incarico, mettendo in secondo piano i petrodollari.

Il vero nodo, tuttavia, è legato alle scelte della FIGC. Qualora i vertici del calcio italiano dovessero virare su un clamoroso ritorno di Roberto Mancini, lo scenario cambierebbe radicalmente. A quel punto Conte si troverebbe davanti a un autentico bivio: cedere alla corte milionaria dell'Al-Ittihad o rimanere alla finestra, in attesa che si liberi una panchina di prima fascia nel calcio europeo.

Il fattore Conte

Ovunque sia andato, Antonio Conte ha sempre dimostrato di essere un grande ricostruttore. Che sia l'ennesima sfida europea o l'avventura nel deserto saudita, il tecnico è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Resta da capire se sarà colorato d'azzurro o d'oro.