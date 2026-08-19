Favasuli al Napoli, le sue prime parole in azzurro: «È un sogno!» Favasuli è il primo acquisto nel Napoli in questa finestra di calciomercato

È Costantino Favasuli il primo acquisto della SSC Napoli in questa sessione estiva di Calciomercato per la stagione 2026/27. Il terzino destro classe 2004 è stato ufficializzato questa mattina con il tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Un rinforzo nel reparto difensivo per mister Massimiliano Allegri che rappresenta un’alternativa futuribile sulla corsia di destra al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Favasuli si presenta: le sue prime parole al Napoli

Dopo l’annuncio ufficiale, il Napoli ha pubblicato un video sui propri canali social con il calciatore che esprime tutta la sua emozione per l’avvio di questa nuova avventura.

Di seguito le sue prime parole in azzurro tramite il video ufficiale, pubblicato dalla SSC Napoli sui propri canali social:

«Quando mi hanno detto che era realtà, per me è stato come un sogno. Da piccolo faccio mille sacrifici, essere qui ripaga i sacrifici miei, di mia madre e mio padre. Sono partito da un paesino, arrivare qui (al Napoli, ndr), è un sogno».

Favasuli ha parlato anche dei suoi nuovi compagni di squadra. «Potersi allenare insieme a giocatori del calibro di Kevin De Bruyne o Scott McTominay significa poter imparare ogni giorno dai migliori. Il mio obiettivo? Seguire le orme del nostro capitano, cercando di raggiungere gli stessi risultati personali e di squadra con questa maglia addosso»