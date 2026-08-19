IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Si fa sul serio L'arrivo di Favasuli e il mercato azzurro

Qualcuno ha davvero scritto "a partire da domani si fa sul serio", solo perché Costantino Favasulli - terzino destro, preso per fare da riserva a Giovanni Di Lorenzo, che ha fatto un buon campionato col Catanzaro in B e ha giocato due partite in una Nazionale sperimentale - il 18 agosto doveva sostenere a Roma le visite mediche.

Se tutto fosse andato bene questa perla, o meglio questo esemplare unico, sarebbe giunto a Napoli in serata e si sarebbe aggregato alla squadra il 19: dopo 51 giorni di mercato, a 13 dalla sua conclusione e a 3 dalla prima uscita ufficiale del Napoli contro il Genoa. Altro che sul serio, sembra più uno scherzo.