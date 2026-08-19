Lukaku: "A Napoli l'anno peggiore della mia vita" "La scelta migliore è stata andarmene: dicevano bugie su di me"

Romelu Lukaku spara a zero sul suo recente passato in maglia azzurra. Trasferitosi in Turchia al Fenerbahce, il centravanti belga ha affidato alla TV del suo Paese uno sfogo durissimo all'indomani dell'esordio nei playoff di Champions League contro il Lione: «Al Napoli è stato l'anno peggiore della mia vita».

Un'annata da incubo segnata da un grave infortunio estivo a Castel di Sangro, solo sei presenze e una singola rete al Verona, ma soprattutto dal dolore personale per la scomparsa del padre nel settembre 2025.

Lukaku ne ha anche per l'ambiente partenopeo e per la gestione del suo caso, rispedendo al mittente le accuse sui suoi problemi atletici: «Sentivo dire che non ero in forma, ma era una bugia detta in Italia solo per boicottarmi. Viste le cose che sono state fatte e dette, per me la scelta migliore è stata andarmene». Una rottura totale che lascia una scia di polemiche pesantissime dopo un addio privo di rimpianti da entrambe le parti.