Campi Flegrei: stop ai canoni Acer per gli sfollati

La Regione Campania mette in campo 500mila euro anche per l'Imu

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Napoli.  

Nessun canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi ACER costretti a lasciare la propria casa a causa del sisma. È la decisione della Regione Campania per tutelare i cittadini colpiti dall'emergenza abitativa nei Campi Flegrei.

Ad annunciarlo è l'assessora regionale all'Ambiente e alle Politiche abitative, Claudia Pecoraro: «Gli assegnatari di alloggi ACER destinatari di un'ordinanza di sgombero non sono tenuti al pagamento dell'affitto per tutto il periodo in cui non possono utilizzare l'abitazione. È un atto necessario per tutelare famiglie che stanno già affrontando enormi difficoltà». ACER Campania sta già definendo l'elenco esatto dei nuclei interessati per applicare la misura e informare gli inquilini.

Le misure per il mercato privato: fondo da 500mila euro

L'intervento sugli alloggi pubblici si inserisce in un piano più ampio gestito al tavolo tecnico in Prefettura con Comuni, ACER e sindacati degli inquilini. Sul tavolo c'è il nodo del mercato privato, segnato dalla scarsità di case e dal rialzo dei prezzi.

Per incentivare i proprietari a stipulare contratti a canone concordato in favore degli sfollati, la Regione lavora a uno strumento economico mirato:

Fondo speciale: Individuata una copertura finanziaria regionale di circa 500 mila euro.

Incentivo IMU: L'obiettivo è coprire fino al 100% dell'IMU per i proprietari di immobili nei Comuni coinvolti che decideranno di affittare alle famiglie evacuate.

Trattandosi di una fase critica, l'amministrazione punta a combinare il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) con agevolazioni fiscali e sospensioni dei pagamenti, nel tentativo di calmierare i prezzi ed evitare speculazioni sulla pelle dei cittadini colpiti dal bradisismo.

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