Incendio all'isola ecologia, oggi scuole chiuse a Pianura Il provvedimento del Comune: divieto anche per le attività all'aperto

Incendio a Pianura, oggi niente attività scolastiche a Pianura. Sospensione delle attività nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e negli asili nido del quartiere Pianura fino alla cessazione dell'emergenza.

Il Comune ha fermato anche le attività sportive all’aperto nel quartiere Pianura fino al rientro dei parametri di sicurezza., così come l'isola ecologia di via Nelson Mandela.

"L'ASL e il Comune raccomandano alla popolazione interessata di attenersi scrupolosamente alle seguenti norme comportamentali:

• Comportamento al chiuso e all'aperto: Evitare di stazionare all'aperto (inclusi balconi e terrazzi) ed evitare di osservare la nube di fumo. Chiudere finestre, porte, serrande, camini e bocchette di ventilazione; spegnere condizionatori o impianti di ricircolo dell'aria. Evitare di stendere il bucato all'esterno.

• Igiene alimentare: Lavare accuratamente e con abbondante acqua frutta e verdura prima del consumo.

• Esposizione diretta ai fumi: In presenza di fumo, coprire naso e bocca con un panno umido, cercare un riparo al chiuso ed evitare respiri profondi.

• Assistenza medica: Chiunque avverta sintomi quali bruciore alle vie respiratorie o difficoltà a respirare è invitato a contattare il proprio medico o a rivolgersi al Pronto Soccorso.

• Luoghi di lavoro: Si raccomanda ai datori di lavoro con sedi nella zona di adottare idonee misure di tutela per il personale.

I monitoraggi della qualità dell'aria da parte di ARPA Campania sono attualmente in corso. Le misure rimarranno in vigore fino alla cessazione delle condizioni di rischio e alla comunicazione dei dati ambientali favorevoli", si legge nella nota del Comune di Napoli.

