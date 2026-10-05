Brutte notizie per Allegri, un altro infortunio in casa Napoli: c'è la lesione Il calciatore rientra anticipatamente dalla Nazionale a causa di un infortunio: c'è la lesione

Continuano le brutte notizie in casa Napoli: non si riduce l'elenco degli indisponibili per la ripresa degli impegni sabato 10 ottobre contro il Frosinone. Mister Allegri, al lavoro a Castel Volturno con gli uomini a disposizione, spera di recuperare per questa data e per i numerosi impegni il maggior numero di calciatori possibili.

Alla ripresa della Serie A dovrebbero tornare a disposizione Alex Meret, Luca Marianucci e Leonardo Spinazzola. Serve più tempo, invece, per McTominay, Alisson, Anguissa e Giovane. All'elenco si aggiungono, però, anche Costantino Favasuli - rientrato già a Castel Volturno - e Mathias Olivera che rientrerà oggi.

Infortunio Olivera: il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso noto dell'infortunio di Mathias Olivera questa mattina con una nota medica.

Di seguito il comunicato diffuso dalla SSC Napoli sulle condizioni del calciatore:

Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo.