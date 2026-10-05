Picchia la compagna incinta davanti al figlio di tre anni in lacrime, un dramma Intervento dei carabinieri a Torre del Greco: hanno trovato la donna ancora sanguinante

Hanno trovato la donna ancora sanguinante e con il volto tumefatto, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco (Napoli) intervenuti stanotte su richiesta della vittima in via Circumvallazione.

Incinta e con suo figlio di 3 anni per la mano, poco prima - ha raccontato - la 23enne era stata aggredita dal compagno ed ha chiesto aiuto, tra le lacrime. Dagli accertamenti è emerso che la vittima era stata più volte presa a schiaffi e pugni dal compagno 27enne mentre erano in casa.

Lui ha tentato di strangolarla ma lei era fuggita in tempo

L'uomo l'aveva addirittura minacciato di strangolarla ma lei era riuscita a fuggire. I Carabinieri si sono messi alla ricerca del 27enne e dopo pochi minuti lo hanno rintracciato e bloccato a due passi dall'abitazione familiare. La vittima - al quarto mese di gravidanza - è stata trasferita nell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Per lei 15 giorni di prognosi per ''plurime contusioni e traumi da percosse''. La donna, poi dimessa, è stata accompagnata con il bambino in una struttura protetta. Il 27enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere.