Gragnano, fratelli pusher: carabinieri arrestano 20enne e denunciano 16enne Nel marsupio, marijuana, hashish e contanti

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato un 20enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato un 16enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Sono due fratelli.

Tra le vie cittadine uno scooter attira l’attenzione dei militari. Alla guida il 20enne. Viene fermato. Nel marsupio 18 grammi di marijuana, 14 dosi di hashish e 395 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

La perquisizione di estende anche nell’abitazione. Ad aprire la porta di casa il 16enne. Alla vista dei militari prende una busta di carta e prova ad allontanarsi senza riuscirci.

All’interno altri 18 grammi di marijuana suddivisa in 6 confezioni e 30 euro in contanti. Poco distante dalla camera dei due fratelli trovato un bilancino di precisione. Il 20enne arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.