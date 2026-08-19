Tenta di spaccare l'Atm e manda tre agenti in ospedale: arrestato Notte di tensione in Piazza Garibaldi

Notte di tensione a Napoli, nella centralissima Piazza Garibaldi, dove un tentativo di spaccata ai danni di un istituto bancario è finito in aggressione e arresto.

Un uomo di 33 anni, cittadino extracomunitario, ha cercato di forzare la sala ATM della filiale scagliando un sanpietrino contro la vetrata. Il gesto ha fatto scattare l'allarme e l'intervento immediato degli agenti della Polizia Municipale.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca, i vigili sono riusciti a rintracciare il responsabile a poca distanza dal luogo del fatto. Al momento dell'identificazione e del fermo, tuttavia, il 33enne ha dato vita a una violenta colluttazione per guadagnarsi la fuga. Nel corso dell'operazione, tre agenti sono rimasti feriti e si è reso necessario il loro trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per le cure del caso.

Bloccato a fatica, l'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale su disposizione del pubblico ministero di turno, dove attenderà il giudizio. Proseguono intanto le indagini degli inquirenti, che stanno analizzando l'integrale filmato delle telecamere di sicurezza per ricostruire nel dettaglio le fasi dell'assalto.