Calciomercato Napoli: ufficiale Favasuli. Adl su X: "Benevenuto Costantino" Il primo acquisto ufficiale dell'era Allegri

L'ufficialità è arrivata nel classico stile della casa: un post stringato ed essenziale su X firmato da Aurelio De Laurentiis. Con un semplice "Benvenuto Costantino", il presidente del Napoli ha dato il benvenuto in azzurro a Costantino Favasuli, confermando l'ennesimo colpo di mercato del club partenopeo.

A stretto giro è arrivata anche la nota ufficiale della società, che ha dettagliato i termini dell'operazione chiusa con il Catanzaro: il classe 2004 arriva all'ombra del Vesuvio "a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto".

Dalle giovanili della Viola all'azzurro della Nazionale

Difensore calabrese nato il 26 aprile 2004, Favasuli rappresenta uno dei profili giovani più interessanti e di prospettiva del panorama calcistico italiano:

I primi successi: Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, si è messo in mostra vincendo da protagonista una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera.

La gavetta in Serie B: Dopo le tappe di crescita con le maglie di Ternana e Bari, si è consacrato definitivamente al Catanzaro, club con cui ha collezionato 42 presenze e due reti.

L'esordio azzurro: Il suo talento non è passato inosservato neanche al ct della Nazionale. Favasuli vanta già 2 presenze con l'Italia maggiore, dove ha fatto il suo esordio lo scorso 3 giugno nella vittoria per 1-0 in amichevole contro il Lussemburgo.

Un innesto di qualità e freschezza per il reparto arretrato azzurro, che si assicura un prospetto già pronto per i palcoscenici più importanti.