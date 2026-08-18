SSC Napoli, buone notizie per Allegri: un azzurro ritorna ad allenarsi in gruppo Torna un azzurro ad allenarsi in gruppo questa mattina: le ultime dal report del Napoli

Rientrati da Castel di Sangro gli azzurri sotto la guida di Massimiliano Allegri hanno ripreso ad allenarsi a Castel Volturno domenica 16 agosto. Tra sedute pomeridiane e mattutine, i calciatori del Napoli sono impegnati nel lavoro di preparazione alla prima giornata di campionato che li vedrà impegnati allo stadio Marassi di Genova sabato 22 agosto alle ore 20:45.

Mister Allegri non ha avuto a disposizione per la fase pre stagionale di ritiro Alessandro Buongiorno, Sam Beukema e David Neres (che ha preso parte in gruppo ad alcune sedute). Recuperato nel corso dei ritiri invece Billy Gilmour, mentre nell’amichevole contro il Celta Vigo ha subito un infortunio anche Luca Marianucci.

Un azzurro torna in gruppo: il report del l’allenamento

Allegri però ha recuperato Sam Beukema in questa seduta di allenamento, come confermato dalla nota diffusa dalla SSC Napoli.

Di seguito il report diffuso dalla SSC Napoli in merito alla seduta mattutina di allenamento:

Gli azzurri proseguono la preparazione alla prima giornata di campionato, sabato alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e attivazione tecnica. A seguire la squadra ha effettuato una partitina. Beukema ha svolto parte della sessione in gruppo.