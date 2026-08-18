Campi Flegrei e trasporti verso le isole: intesa per i tir

Arriva una prima svolta per la crisi dei trasporti marittimi verso Ischia e Procida, innescata dal blocco ai tir sul porto di Pozzuoli a causa di due edifici danneggiati dal sisma dello scorso 31 luglio. Al termine del vertice in Prefettura a Napoli, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato un'intesa: lo scalo di Porta di Massa a Napoli garantira la partenza di due traghetti di capienza maggiorata in orario notturno per permettere la consegna delle merci deperibili, affiancati da una nave veloce per passeggeri convertita in unita commerciale. I mezzi sotto le 3,5 tonnellate continueranno invece a imbarcarsi a Pozzuoli.
L'obiettivo fissato dal prefetto Michele di Bari e ripristinare la normale circolazione entro un mese, tempo necessario per la messa in sicurezza degli immobili pericolanti nel comune flegreo.
Parallelamente, venerdi 21 agosto si terra una riunione chiave in Prefettura per valutare le proposte di modifica e gli emendamenti al Decreto Legge Campi Flegrei avanzati dal territorio. Le richieste raccolte verranno inoltrate all'esecutivo per velocizzare le procedure di rientro a casa degli sfollati e la tutela degli edifici di culto.