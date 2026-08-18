Favasuli Day, il futuro calciatore del Napoli è a Villa Stuart per le visite

Il mercato in entrata del Napoli si prepara ad avviarsi con l'arrivo di Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004. Il calciatore è infatti giunto a Villa Stuart questa mattina per effettuare le consuete visite mediche prima di completare il passaggio dal Catanzaro alla SSC Napoli. Un rinforzo che aiuterebbe il club a completare l'assetto esterno di destra, portando in rosa una giovane alternativa a Di Lorenzo.
Il prossimo acquisto in elenco che dovrebbe arrivare nei prossimo giorni è Benoit Badiashile dal Chelsea: le visite mediche del difensore centrale potrebbero essere in programma per domani.
Favasuli Day: il difensore è pronto a firmare con il Napoli
Costantito Favasuli è arrivato nella clinica di Roma dove il Napoli svolge le visite mediche ed, in questo momento, si sta sottoponendo ai test fisici prima di firmare il suo nuovo contratto. Una volta completata la visita, si procederà infatti alla sottoscrizione del contratto ed inizierà la nuova avventura di Favasuli in azzurro.