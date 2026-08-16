Badiashile al Napoli, fissate le visite mediche: c'è la data! Tutti i dettagli Tutto pronto per Badiashile al Napoli: pronto un contratto fino al 2031

Benoit Badiashile si prepara a diventare un nuovo giocatore della SSC Napoli. Il club azzurro, infatti, avrebbe già fissato le visite mediche a Villa Stuart e sarebbero stati raggiunti gli accordi sotto tutti i punti di vista. Pronto un contratto per il calciatore francese fino al 2031 con uno stipendio di 2,8 milioni di euro l'anno.

Badiashile arriva al Napoli per rafforzare il reparto centrale della difesa, a seguito del pesante infortunio di Alessandro Buongiorno reduce da un intervento chirugico. Al momento in casa Napoli sono fuori anche Beukema - che potrebbe rientrare già a Como - e Marianucci - per la cui ripresa serve più tempo.

Badiashile pronto per il Napoli: tutti i dettagli

Secondo quanto detto da Nicolò Schira, il Napoli avrebbe fissato le visite mediche di Benoit Badiashile tra martedì e mercoledì a Villa Stuart.

Di seguito quanto scritto dall'esperto di calciomercato, Nicolò Schira su X:

Il Napoli ha programmato le visite mediche di Benoit Badiashile tra martedì e mercoledì a Villa Stuart, a Roma. Il difensore centrale firmerà poi il contratto fino al 2031 (1+4) con uno stipendio di 2,8 milioni di euro all'anno.