Gabriel Jesus e Martinelli al Napoli? Chiarezza sulla trattativa con l'Arsenal Il Napoli punta a rafforzare il reparto offensivo, dopo gli acquisti di Favasuli e Badiashile

Il Napoli intensifica la propria attività sul mercato in queste settimane finali di sessione estiva. Con gli acquisti, che potrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore, di Favasuli e Badiashile, l'attenzione ora si sposta sul reparto offensivo. Il nome più chiacchierato al momento è quello di Gabriel Jesus dall'Arsenal, soprattutto dopo la cessione di Lukaku.

Il colpo dai Gunners, però, potrebbe non essere singolo. Le voci di mercato parlano anche di Gabriel Martinelli. Due acquisti che sarebbero chiaramente legati alla partenza di Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Martinelli e Jesus al Napoli? La situazione

Secondo quanto raccontato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, l'eventuale cessione da parte dell'Arsenal di questi due calciatori sarebbe correlata ad un acquisto. In particolare attualmente l'Arsenal ha solo Martinelli e Tzolis come esterni sinistri. Il discorso Martinelli, quindi, sarebbe legato ad un arrivo dal mercato.

Ad oggi, secondo Romano, questa eventualità in casa Gunners non sussiste. L'operazione con il Napoli riguarderebbe quindi solo Gabriel Jesus. Né il Napoli, né l'Arsenal, né l'entourage di Martinelli hanno confermato l'esistenza di una trattativa.