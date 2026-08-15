Colto da malore durante escursione in montagna: provvidenziale salvataggio

Ferragosto di attività per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Equipaggio allertato dal 118 di Castellammare di Stabia per una persona con malore sul Monte Tre Calli.
L'uomo si trovava nel comune di Agerola, tra Paipo e Monte Tre Calli quando è stato colto da malore ed ha avuto bisogno dei soccorsi.
I tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania lo hanno raggiunto insieme al personale del 118 che ha stabilizzato la persona con trattamenti farmacologici.
Dopo un'accurata valutazione medica, tenendo conto del rischio evolutivo e della tempistica per raggiungere l'ambulanza trasportando la barella a spalla lungo il sentiero, è stato richiesto l'intervento dell' elisoccorso 118.
L'uomo è stato quindi trasportato in elicottero. E' ora sotto osservazione in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.