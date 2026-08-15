Colto da malore durante escursione in montagna: provvidenziale salvataggio Ferragosto di attività per il soccorso alpino e speleologico della Campania

Ferragosto di attività per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Equipaggio allertato dal 118 di Castellammare di Stabia per una persona con malore sul Monte Tre Calli.

L'uomo si trovava nel comune di Agerola, tra Paipo e Monte Tre Calli quando è stato colto da malore ed ha avuto bisogno dei soccorsi.

I tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania lo hanno raggiunto insieme al personale del 118 che ha stabilizzato la persona con trattamenti farmacologici.

Dopo un'accurata valutazione medica, tenendo conto del rischio evolutivo e della tempistica per raggiungere l'ambulanza trasportando la barella a spalla lungo il sentiero, è stato richiesto l'intervento dell' elisoccorso 118.

L'uomo è stato quindi trasportato in elicottero. E' ora sotto osservazione in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.