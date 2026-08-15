Lutto Falco, D'Agostino:"Vicini alla famiglia e alla comunità azzurra casertana" Il cordoglio del segretario provinciale di Forza Italia Avellino

“Ho appreso con sconcerto della scomparsa dell’avvocato Paolo Falco, coordinatore cittadino di Forza Italia a Caserta. Una notizia che colpisce l’intera famiglia politica azzurra, ben oltre i confini della provincia di Caserta.



Paolo Falco ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento per il partito nel capoluogo casertano, portando avanti il proprio impegno con serietà e dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto che avvertiremo in tutta la comunità di Forza Italia in Campania.



A nome mio personale e del coordinamento provinciale di Forza Italia Avellino esprimo a tutti i familiari le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza. Un pensiero commosso va anche agli amici e a tutti i militanti e dirigenti di Forza Italia, non solo di Caserta, che in queste ore vivono un momento di vera sofferenza.”



Così in una nota l’on. Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia Avellino.