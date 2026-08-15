Torre Annunziata: ecco il comitato civico "Commissari siamo noi" Svelati i nomi dei portavoce

"A distanza di una settimana dall'uscita del primo comunicato stampa, intendiamo ribadire i nostri punti fermi.



La relazione di scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata ha evidenziato enormi criticità e connivenze. Chiediamo a gran voce che le istituzioni deputate riconsegnino una città liberata ai cittadini onesti".

Cossì il comitato civico "Commissari siamo noi".



"Una stagione di gestione straordinaria della cosa pubblica che faccia proseguire il commissariamento. I cittadini hanno il diritto di tornare a votare se le condizioni sociali lo permetteranno".



In attesa della prima assemblea pubblica, la cui data sarà presto resa nota agli organi di informazione ecco i portavoce:

Carlo Farinelli

Giovanni Cirillo

Mattia Russo

Salvatore Aulicino Mazzei