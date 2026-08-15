Sequestro di cocaina e crack da parte della polizia: un arresto L'attività di controllo ha interessato le case nuove

La polizia ha arrestato un 26enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato per inottemperanza ad un decreto di espulsione.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno sorpreso il giovane nel corso di una cessione di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 26enne trovandolo in possesso di 24 involucri di cocaina/crack; inoltre, gli operatori, dagli accertamenti di seguito esperiti, hanno accertato che lo stesso era inottemperante ad un decreto di espulsione.