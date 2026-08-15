Fuga contromano in centro a Napoli travolge un agente di Polizia

inseguimento da film tra via Diaz e via Toledo, preso un pregiudicato e condannato per direttissima

fuga contromano in centro a napoli travolge un agente di polizia
Napoli.  

 

Una folle corsa tra la folla del centro cittadino, un inseguimento ad alta velocità contromano e, infine, l’impatto con un agente della Polizia Municipale. Si è concluso con l’arresto e una condanna immediata l’episodio di violenza e resistenza a pubblico ufficiale che ha scosso il cuore di Napoli.

La dinamica dei fatti: folle corsa tra via Toledo e via Diaz

Tutto è iniziato durante un normale controllo di polizia stradale condotto dagli agenti dell'Unità Operativa Avvocata. L’uomo, un cittadino italiano con numerosi precedenti di polizia, viaggiava a bordo di un ciclomotore quando ha ignorato l’alt imposto dai vigili urbani. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il conducente ha dato vita a un pericoloso inseguimento lungo la frequentata via Toledo, per poi imboccare ad alta velocità e in contromano via Armando Diaz. La manovra scellerata ha messo a serio rischio l’incolumità dei tanti pedoni presenti in zona e provocato il danneggiamento della vettura di servizio della Polizia Municipale che si era messa al suo inseguimento.

L'impatto con l'agente e il blocco del fuggitivo

La corsa del pregiudicato si è interrotta bruscamente proprio in via Diaz, dove una seconda pattuglia a piedi è intervenuta per sbarrargli la strada. Nel disperato tentativo di evitare il fermo, l’uomo ha travolto uno degli agenti, colpendolo con violenza al braccio. A causa dell’impatto, il fuggitivo è caduto a terra ed è stato definitivamente bloccato dai colleghi del vigile ferito. Condotto presso la sede del Comando per gli accertamenti di rito, per l'uomo sono scattate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’agente di Polizia Municipale travolto è stato subito medicato: ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Direttissima e condanna: il commento del Sindaco Manfredi

Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'uomo è stato processato per direttissima su disposizione del PM di turno. Il giudizio si è concluso rapidamente con una sentenza di condanna a un anno di reclusione, con il beneficio della pena sospesa. Sull'episodio è intervenuto anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha espresso vicinanza e piena solidarietà all'agente ferito e agli uomini dell'Unità Operativa Avvocata, sottolineando l'importanza del presidio costante del territorio per garantire la sicurezza della comunità locale.

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