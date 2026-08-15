Ferragosto, il cardinale Battaglia e il «bene organizzato» contro la camorra Il messaggio del cardinale Battaglia per l'anno pastorale a Napoli

Una Chiesa che abbandona le certezze dei propri recinti per immergersi senza filtri nel «fango delle periferie». È questo il cuore del nuovo messaggio pastorale indirizzato alla comunità partenopea dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Nel documento intitolato «Osiamo insieme: per generare e trasmettere la fede», la diocesi traccia le linee guida per l'anno pastorale 2026/2027, chiamando fedeli e istituzioni a un impegno sociale e di contrasto attivo alla cultura della preffazione e dell'illegalità.

L'apertura ufficiale del nuovo percorso diocesano è fissata per il prossimo 3 settembre alle ore 19 presso la Cattedrale di Napoli, con una celebrazione di ringraziamento che segnerà anche il decimo anniversario di episcopato di «Don Mimmo» e il conferimento del mandato alle Equipes di Comunione Parrocchiali.

La denuncia e l'alternativa: il «bene organizzato» contro la camorra

L'analisi pastorale del cardinale Battaglia assume i contorni dell'inchiesta sociale e della denuncia civile quando il focus si sposta sulle emergenze educative e strutturali del territorio napoletano. Nel messaggio viene ribadita la necessità di spezzare l'egemonia culturale della criminalità organizzata attraverso un'azione di rete sul territorio.

«Educare significa contrastare la "mentalità camorristica" e la cultura dell'illegalità con il "bene organizzato"», sottolinea l'arcivescovo. «Non si tratta solo di trasmettere nozioni, ma di generare processi di liberazione che permettano a ogni sognatore di gridare al mondo: "Io valgo"».

Lo strumento individuato per tradurre la visione in azione concreta rimane il Patto Educativo, un'iniziativa volta a creare un'alleanza sistemica tra istituzioni scolastiche, parrocchie e tessuto civile. L'obiettivo dichiarato è formare coscienze libere tra bambini, ragazzi e giovani, definiti non come promessa futura, ma come «il presente della nostra Diocesi e della nostra Città».

Dalle parole alla strada: la rete d'assistenza nel Ferragosto cittadino

L'appello alla prossimità verso «chi è in carcere, ammalato, disabile o vive la solitudine come una condanna» trova riscontro pratico nella risposta operativa delle strutture d'accoglienza cittadine, particolarmente sollecitate nei periodi di pausa estiva.

Mentre la città si svuota per la pausa festiva, presidi come la Mensa del Carmine continuano a operare ad alti ritmi. Nella sola giornata di Ferragosto, i volontari guidati da Padre Francesco Sorrentino hanno garantito la preparazione e la distribuzione di oltre 700 pasti destinati a cittadini italiani e immigrati in condizioni di grave marginalità. Un'operatività quotidiana che risponde direttamente all'invito del vescovo di trasformare la presenza ecclesiale in un punto di riferimento aperto e accessibile a chiunque si trovi al margine della vita cittadina.