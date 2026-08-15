Napoli invasa dai turisti, in azione la task force anti-degrado Il comune ha rafforzato i servizi di pulizia nelle zone maggiormente frequentate

L’amministrazione comunale di Napoli ha garantito, nella giornata di Ferragosto e per l’intero fine settimana festivo, tutti i servizi essenziali, assicurando decoro urbano, sicurezza, mobilità e assistenza a cittadini, turisti e persone più fragili.

"Asia oltre alle attività ordinarie ha intensificato, con tre interventi al giorno, la pulizia e lo svuotamento dei cestini nelle aree del centro cittadino e in quelle a maggior afflusso turistico. Nelle prime ore della notte è intervenuta nel piazzale della Chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, predisponendo le attività necessarie in vista del concerto di Ferragosto alle prime luci dell’alba. Interventi di pulizia hanno inoltre interessato le spiagge comunali dopo i tradizionali falò di Ferragosto, come la passeggiata a mare e la spiaggia di San Giovanni.

Il personale di Napoli Servizi ha garantito le attività di pulizia e di decoro della Galleria Umberto I, con tre interventi quotidiani, oltre alla sanificazione dei porticati della Basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, e alla pulizia di tutti i parchi cittadini in affidamento, come il Parco Ciro Esposito, il Parco De Simone, il Parco del Poggio e il Parco de Filippo. Assicurate anche le ordinarie attività di pulizia del Centro comunale di prima accoglienza per persone senza fissa dimora, in via De Blasis - hanno fatto sapere da Palazzo di città -. I Servizi Sociali comunali, insieme all’Unità di Strada e all’Unità Decoro, hanno assicurato, secondo il calendario degli interventi settimanali, attività di supporto alle persone senza dimora e in condizioni di fragilità, con interventi alla Galleria Principe, ai porticati del Museo MANN, ai porticati del Duomo, alla Riviera di Chiaia e in Galleria Umberto. Garantite inoltre attività di controllo programmate e preventive sull’intero territorio cittadino. I tecnici di ABC, nell’ambito della programmazione settimanale, hanno effettuato interventi di pulizia presso alcune fontane cittadine, tra cui la fontana di Spina Corona, la fontana del Formiello e la fontana della Scapigliata. A Capodimonte, inoltre, hanno provveduto alla pulizia della fontana della Duchessa d’Aosta, con il supporto dei Servizi Sociali e dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Municipale, che hanno assicurato contestualmente attività di assistenza alle persone senza dimora presenti nell’area. Asia ha inoltre effettuato la sanificazione della parte esterna della Basilica dell’Incoronata".

Altri interventi sono stati effettuati nei giorni scorsi in via Riccardo Candido di Gonzaga, adiacente al Maschio Angioino, dove le squadre del Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi, insieme agli operatori di Asia, sono intervenute per sistemare e ripulire le aiuole spartitraffico nei pressi dell’area di sosta. L’intervento ha consentito di rimuovere una consistente quantità di rifiuti abbandonati, tra cui cartoni, vecchi vestiti, borse, resti di carrozzine e altro materiale ingombrante. Sono stati, infine, sistemati anche gli oleandri presenti nell’aiuola, con la rimozione delle parti secche.

L’ANM ha invece proseguito i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in via Giacomo Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta.

"Gli interventi sono stati coordinati grazie al Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal sindaco Gaetano Manfredi e composto dagli assessorati competenti, dai servizi comunali, dalle Municipalità, dalle società partecipate, dai Servizi Sociali e dalla Polizia Municipale".