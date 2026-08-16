Napoli, idea Dani Ceballos: è svincolato dal Real Il centrocampista piace, ma aspetta il Betis Siviglia

In casa Napoli le prossime 48 ore si preannunciano decisive per inaugurare ufficialmente la sessione di acquisti. Dopo settimane di lavoro concentrate quasi esclusivamente sulle uscite per sfoltire la rosa — un'operazione complessa affidata al direttore sportivo Manna e non ancora del tutto conclusa —, il club azzurro è pronto a piazzare i primi colpi in entrata.

In difesa arriva Badiashile: ad un passo le visite mediche

Il nome più caldo per il reparto arretrato è quello di Benoît Badiashile. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, il difensore francese sosterrà le visite mediche di rito nei prossimi due giorni, con ogni probabilità nella giornata di martedì. La sessione di test fisici potrebbe svolgersi in contemporanea con quella del giovane Favasuli. Per Badiashile, difensore d'impostazione e di struttura fisica di proprietà del Chelsea, il Napoli conta di chiudere ogni dettaglio operativo per poi metterlo subito a disposizione dello staff tecnico.

La suggestione Ceballos e il fattore "cuore"

Sul fronte centrocampo, intanto, trova conferme la suggestione legata a Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, svincolatosi dal Real Madrid dopo oltre cento presenze e un ricco palmarès con le Merengues, è un profilo particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri per duttilità tattica e qualità di palleggio.

Il Napoli ha fatto più di un sondaggio conoscitivo con l'entourage del giocatore, ma la volontà di Ceballos sembra pendere verso una scelta di cuore: l'ex Real Madrid preferirebbe infatti un ritorno romantico alle origini, riabbracciando il Betis Siviglia, club dove ha mosso i primi passi da professionista.

Il nodo ingaggio per il Betis

L'operazione con gli andalusi resta tuttavia estremamente complicata sotto il profilo finanziario. Il Betis deve prima liberare spazio salariale all'interno della propria rosa: gli oltre 5 milioni di euro netti a stagione percepiti da Ceballos ai tempi di Madrid rappresentano uno scoglio arduo da superare, nonostante la qualificazione dei biancoverdi alla prossima Europa League consenta un maggiore margine di manovra economico. Il centrocampista, dal canto suo, appare disposto ad attendere fino ai giorni conclusivi del calciomercato per capire se ci saranno le condizioni per riallacciare i fili con il suo passato.