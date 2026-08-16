Campi Flegrei, l'emergenza terremoto sotto controllo Il punto del Centro Coordinamento Soccorsi

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e gestione dell’emergenza nei Campi Flegrei a seguito dell’evento sismico dello scorso 31 luglio. Nel corso dell'ultima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocato e presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stato tracciato il bilancio degli interventi e delle misure adottate per garantire la sicurezza della popolazione e il ripristino delle normali condizioni di vita nei territori colpiti.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, confermando la stretta sinergia tra Prefettura, Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco e amministrazioni locali.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco e la gestione della popolazione

I dati presentati evidenziano un progressivo azzeramento delle criticità pendenti:

Interventi completati: 1.466 verifiche e operazioni condotte dai Vigili del Fuoco dall'inizio dell'emergenza, con soli 6 casi ancora in coda.

Risorse sul campo: 31 squadre operative sul territorio, comprensive di 21 moduli di rilevamento MORECS, 5 squadre dedicate al recupero assistito delle masserizie e 5 in dispositivo ordinario.

Edifici ed esecuzioni di sgombero: 215 edifici sgomberati direttamente dai Vigili del Fuoco, per un totale di 1.078 unità abitative.

Sul fronte dell'assistenza alla popolazione, il Comune di Pozzuoli ha fino ad oggi adottato 351 ordinanze di sgombero o interdizione, coinvolgendo 1.322 nuclei familiari (pari a 3.311 persone). La quasi totalità delle persone evacuate (3.168) ha optato per la sistemazione autonoma, mentre 143 sono attualmente ospitate in strutture alberghiere e 54 trovano accoglienza presso il Palatrincone.

Servizi essenziali e viabilità: il nodo del porto di Pozzuoli

Per quanto riguarda i servizi a rete, la problematica relativa alla fornitura idrica risulta quasi del tutto superata. Proseguono le attività di ricerca e riparazione delle perdite di rete per assicurare la corretta pressione dell'acqua a tutte le abitazioni: si contano finora 101 interventi conclusi e 2 attualmente in fase di esecuzione.

Particolare attenzione è rivolta alla viabilità e all'accesso allo scalo portuale di Pozzuoli:

Riapertura parziale ai mezzi leggeri: È in fase di adozione un'ordinanza sindacale che consentirà il transito ai veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate e lunghezza sotto gli 8 metri.

Messa in sicurezza di via Roma e via Fasano: Tecnici e Vigili del Fuoco stanno effettuando sopralluoghi mirati sugli immobili privati adiacenti alle due arterie viarie per pianificare gli interventi di stabilizzazione necessari.

Tavolo di monitoraggio: Per verificare l'impatto delle misure sulla circolazione e apportare eventuali correttivi, la Prefettura ha convocato un vertice dedicato per il pomeriggio di lunedì 17 agosto.

In chiusura di vertice, il Prefetto Michele di Bari ha rivolto un accorato ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai sindaci e ai volontari per la dedizione e il grande spirito di sacrificio dimostrati sul campo a tutela della comunità.