Era ai domiciliari ma esce per una funzione religiosa: arrestato Protagonista un 29enne "tradito" dal braccialetto elettronico

Si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma nella serata di ieri ha deciso di lasciare la propria abitazione per mescolarsi tra la folla radunata in piazza per una funzione religiosa. La fuga, tuttavia, è durata ben poco: il braccialetto elettronico ha fatto scattare immediatamente il segnale d'allarme, consentendo ai carabinieri di rintracciarlo e arrestarlo.

L'episodio è avvenuto a Torre del Greco, in pieno centro, nella frequentata piazza Santa Croce. L'allontanamento non autorizzato del giovane, un 29enne del posto, è stato subito rilevato dai dispositivi di controllo remoto a causa del braccialetto elettronico indossato dall'uomo, che ha lanciato l'alert alla centrale operativa.

I carabinieri sono così intervenuti sul posto e, facendosi largo tra le numerose persone presenti per le celebrazioni, sono riusciti a individuare il 29enne e a bloccarlo. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno inoltre rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a scatto con lama pieghevole.

Per il giovane sono scattate le manette con l'accusa di evasione, oltre alla denuncia a piede libero per porto abusivo di armi.