Noa Lang verso l'addio: doppia opzione per lui lontano da Napoli

Ultime settimane di calciomercato, con il campionato che vede il suo avvio per il Napoli sabato 22 agosto alle 20:45 contro il Genoa. Mentre la squadra è a lavoro a Castel Volturno con mister Massimiliano Allegri, il direttore sportivo, Giovanni Manna, opera sul mercato per individuare i giusti rinforzi. Un lavoro in entrata, ma soprattutto in uscita, con cessioni che potrebbero riguardare il reparto offensivo.
In particolare, il club azzurro avrebbe messo sul mercato Noa Lang. L'esterno olandese potrebbe quindi scrivere il suo futuro lontano dall'ombra del Vesuvio, dopo la cessione che già lo riguardò nel gennaio della passata stagione.
Futuro Noa Lang? Doppia possibile destinazione
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il futuro del Napoli passa anche per alcune cessioni importanti. Tra queste figurerebbe quella dell'olandese Noa Lang a fronte di un'offerta da 20 milioni. Al momento sul calciatore ci sono due pretendenti: l'Ajax ed il Galatasaray, entrambe che non si sono spinte oltre i 15.
Il calciatore avrebbe aperto alla cessione, dando il proprio via libera per entrambe le destinazioni. Per il Galatasaray, però, Noa Lang non sembra essere in cima alla lista, nonostante la volontà del club di investire nel reparto offensivo - al primo posto ci sarebbe Leao. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi determinanti.