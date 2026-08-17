Verso Genoa-Napoli: il report dell’allenamento degli azzurri Il Napoli continua ad allenarsi in vista della prima sfida di campionato contro il Genoa

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro a Castel Volturno domenica 16 agosto con una seduta pomeridiana. Nella sessione di domenica il gruppo ha svolto una fase di attivazione in palestra e a seguire lavoro tecnico in campo.

Gli azzurri sono al lavoro per preparare la partita di sabato 22 agosto alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa.

Allenamento Napoli: cosa hanno fatto gli azzurri?

Il Napoli prosegue l’attività di allenamento in vista della prima giornata di campionato, sabato alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa. Nella giornata di oggi il gruppo ha svolto una seduta mattutina, iniziando la sessione con una fase di attivazione. A seguire esercitazioni finalizzate al possesso e partitina finale.

Nel mentre il club continua a muoversi anche sul mercato e sono attese le visite mediche di Favasuli e Badiashile in settimana. Il ds Giovanni Manna è al lavoro in questo momento con uno sguardo rivolto sul reparto offensivo: dopo la cessione di Lukaku nel merino c’è Gabriel Jesus.