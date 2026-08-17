Verso Genoa-Napoli: il report dell’allenamento degli azzurri

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro a Castel Volturno domenica 16 agosto con una seduta pomeridiana. Nella sessione di domenica il gruppo ha svolto una fase di attivazione in palestra e a seguire lavoro tecnico in campo.
Gli azzurri sono al lavoro per preparare la partita di sabato 22 agosto alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa.
Allenamento Napoli: cosa hanno fatto gli azzurri?
Il Napoli prosegue l’attività di allenamento in vista della prima giornata di campionato, sabato alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa. Nella giornata di oggi il gruppo ha svolto una seduta mattutina, iniziando la sessione con una fase di attivazione. A seguire esercitazioni finalizzate al possesso e partitina finale.
Nel mentre il club continua a muoversi anche sul mercato e sono attese le visite mediche di Favasuli e Badiashile in settimana. Il ds Giovanni Manna è al lavoro in questo momento con uno sguardo rivolto sul reparto offensivo: dopo la cessione di Lukaku nel merino c’è Gabriel Jesus.