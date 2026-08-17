Maltempo in arrivo a Napoli: il Comune chiude le spiagge Chiusi anche parchi e giardini pubblici cittadini

Maltempo in arrivo sulla città di Napoli. A seguito della nota emessa dalla Protezione Civile della Regione Campania, che ha proclamato un'allerta meteo di livello giallo per il rischio di isolati rovesci e temporali di moderata intensità — con maggiore probabilità di fenomeni concentrati nelle ore serali —, il Comune di Napoli ha firmato una serie di provvedimenti a scopo preventivo e cautelativo per tutelare l'incolumità dei cittadini.

L'avviso regionale entra in vigore alle ore 14:00 di oggi, lunedì 17 agosto, e si protrarrà per ventiquattro ore, ovvero fino alle 14:00 di martedì 18 agosto.

Per l'intera durata dell'allerta meteo, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tutti i parchi e dei giardini pubblici cittadini. Contestualmente, per scongiurare pericoli legati a possibili mareggiate o improvvise raffiche di vento, è stato interdetto l'accesso a tutte le spiagge pubbliche del litorale partenopeo e la passeggiata lungo il pontile Nord di Bagnoli.